Летом президент может распустить парламент - Парубий

"Слуги народа" издеваются над парламентаризмом" - Андрей Парубий. Фото: ТСН

Среди правящей партии обсуждается возможность роспуска парламента.

Об этом народный депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в программе "ИнфоДень" на 5 канале.

"Вместе с проведением местных выборов, власть может инициировать новые парламентские выборы. Согласно Конституции, президент год не имеет право на роспуск парламента. Если 29 или 30 июля он подпишет указ о роспуске, то последние дни октября могут успеть назначить новые выборы в ВР. Этот сценарий проговаривается среди "слуг народа", - сказал он.

"Все больше людей, которые пришли в Раду от "Слуги народа" начинают осознавать, что процессы, которые происходят, это не то, что обещали с телевизоров. Даже комитет, в котором есть большинство "Слуги народа", не поддержал изменения в Конституцию, которые подал Зеленский. Увидели огромные риски, когда вместо реформы децентрализации начинается концентрации власти. Фракция "Слуги народа" уже не набирает самостоятельной большинства, вынуждена договариваться с кем-то. Этот процесс будет идти еще быстрее", - добавил Парубий.

"Турборежим", по словам бывшего спикера парламента, - это фокус, который должен показать эффективность Совета, но зато разрушает ее.

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"Слуги народа" издеваются над парламентаризма, хотя заявляли о соблюдении законности. Это лицемерие. Во время избирательной кампании обещали одно, а делают другое. Дмитрий Разумков пытается защитить парламентаризм, но высший законодательный орган страны превратился в подразделение Офиса президента откуда приходят указания. Больно от этого, потому что Верховная Рада всегда отстаивала государственность", - заявил Парубий.

Верховная Рада уволила с должности председателя комитета по внешней политике Богдана Яременко, который стал героем секс-скандала.