Рада уволила скандального Яременко из комитета и назначила ему замену

Верховная Рада уволила с должности председателя комитета по внешней политике Богдана Яременко, который стал героем секс-скандала.

На его место парламент назначил "слугу народа" Александра Мережко. Он является депутатом-списочником. На момент избрания - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета.

Голосовали одним постановлением. Ее поддержали 317 народных депутатов.

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Осенью журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы подловить журналистов.

Позже обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью.

В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.