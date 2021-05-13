Лещенко советуют не заниматься идиотизмом. Его жена тем временем смеется

Жена члена наблюдательного совета Укрзалізниця, бывшего народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская, которая на прошлой неделе выступала в Москве перед россиянами, запостила фотоколлаж с собой.

На фото - она в одежде, в которой была в московском клубе, разносит чай в вагоне Укрзалізниця.

"Друзья, чайку anyone?", - написала.

Ранее Лещенко заявил, что его жена выступала в столице страны-агрессора для поддержки ЛГБТ-сообщества.

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"Абсолютным идиотизм хоть как-то оправдывать поездку Анастасии Топольской в Москву" назвал брат коллеги Лещенко по журналистике Мустафы Найема, адвокат Маси Найем.

"Я знаю Сергея достаточно давно. Мы хорошо знакомы и считаю, что в свое время он сделал свой вклад в развитие Украины. Но также считаю, что это абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку Анастасии Топольской в Москву. Это моя позиция.

Считаю, что имею право так писать, потому что сам воевал и обвиняю РФ в том, что они забрали у нас время на счастливую жизнь и развитие.

Нет, я никогда не был порохоботом и это не спланированная акция против его жены. Это закономерная реакция общества на поездку жены публичного лица в столицу государства агрессора.

И чем скорее Сергей признает, что это ошибка - тем легче ему будет жить в государстве, которое похоронило много очень крутых людей из-за нападения России на Украину", - написал Масы Найем.

Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила пост в Instagram, хвастаясь, как она выступает в Москве. До этого московский клуб анонсировал мероприятие под названием Horovod, запланированный на 8-9 мая. Среди перечня диджеев указывалась SHEIS - жена Лещенко. 9 мая во Москве президент РФ Владимир Путин проводил военный парад и заявлял о "советском народе". Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.