Лещенко подает в суд на САП

Генпрокурор Луценко занимается "дешевыми информповодами", говорит нардеп Лещенко. Фото: УНІАН

Народный депутат Сергей Лещенко подает иск против Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая возбудила дело о взяточничестве. Об этом он написал в Facebook.

"История повторяется, но теперь в виде трагифарса. Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия.

Я повторно призываю Луценко - немедленно вносите представление в парламент о снятии с меня депутатской неприкосновенности. Выбирайте сами, по какому делу - по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко.

Достаточно спасать себя в должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления".

Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - заявил нардеп.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Сергеем Лещенко, он будет вызван на допрос.