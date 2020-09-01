Лерос резко отреагировал на исключение из фракции "Слуга народа"

"Вы, ублюдки, меня не остановите" - Лерос.Фото: УНІАН

Народный депутат Гео Лерос прокомментировал свое исключение из фракции "Слуга народа" по результатам сбора подписей большинством голосов нардепов.

"Хочу поблагодарить каждого за теплые слова. Депутатов, которые не испугались звонков из Офиса президента. Скажу только, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но, вы, ублюдки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, что рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет ", — написал Лерос.

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Напомним, что 1 сентября во время выступления в парламенте Лерос резко раскритиковал Зеленского и назвал его "пустым местом в истории". Он также сказал, что президент приказал срочно собрать подписи за его исключение из фракции и давит на депутатов.