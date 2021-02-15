Лерос хочет, чтобы СНБО наложил санкции на "Квартал 95"

Лерос подал депутатский запрос на "95 квартал". Фото: Facebook / Гео Лерос

Нардеп Гео Лерос направил секретарю СНБО Алексею Данилову депутатский запрос с просьбой ввести против "Квартала-95" санкции.

Сделал это из-за продажи франшизы программы "Лига смеха" российскому телеканалу СТС. Лерос сообщил об этом в Facebook.

"Юмористическую программу "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 году вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, и в конце 2020 получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4 354 832 гривны. продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ. За НМГ, в том числе, стоят структуры банка "Россия". И ВТБ, и банк "Россия" - под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе", - пишет Лерос.

Съемки российского варианта "Лиги смеха" состоятся в Москве. Заявки на участие в отборе подали команды из оккупированных Донецка, Симферополя и Керчи.

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"Прошу в случае выявления нарушений, применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО "Квартал 95"", - отметил Лерос.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK косвенно финансировались РФ, по крайней мере на этапе их приобретения. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что речь идет о финансировании терроризма, но добавил, что не знает, шла ли речь о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.