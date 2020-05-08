Легализация оружия, право на землю, медицинский каннабис: заместитель Саакашвили рассказал о "программе"

7 мая президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ. Фото: Всеволод Жовтенко, Facebook

Предприниматель из IТ-сферы, общественный деятель Александр Ольшанский, которого президент Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Исполнительного комитета реформ, рассказал о приоритетах.

"Мне все уже пишут и звонят и просят сказать "программу". Те, кто меня знает, не услышат ничего нового, а для остальных коротко", - написал он в Facebook и изложил тезисы.

Среди них - "нет экономики - нет независимости и не будет страны", "налоги должны взыматься с потребления", "НДС - зло", "государство ничего не производит, а только распределяет", "основа благосостояния государства - предприниматели", "короткоствольное оружие - естественное право, отобранное большевиками и не возвращенное украинскому народу", "продажа земли - финальная точка процесса, начавшегося в 1861 г. (отмена крепостного права ), к счастью, это право, отобранное большевиками, уже вернули", "биткоин - это начало революции масштабов изобретения электричества", "мозг - аппарат для предсказания будущего и управления риском".

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Также Ольшанский рассказал, что он "прав".

"Медицинский каннабис должен быть легализован, как и любое медицинское средство. Что касается рекреационного - то тоже, но попозже", - написал общественный деятель.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. "Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил глава государства.