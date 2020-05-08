Легализация оружия, право на землю, медицинский каннабис: заместитель Саакашвили рассказал о "программе"

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2196
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2034
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 981
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1467
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1908
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1638
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3618
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
5
4
7
4
3
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Видео
Все видео
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1656
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1197
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3780
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2655
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 324
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
пятница, 08 мая 2020 10:31

Легализация оружия, право на землю, медицинский каннабис: заместитель Саакашвили рассказал о "программе"

  Комментировать
Легализация оружия, право на землю, медицинский каннабис: заместитель Саакашвили рассказал о &quot;программе&quot;
7 мая президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ. Фото: Всеволод Жовтенко, Facebook

Предприниматель из IТ-сферы, общественный деятель Александр Ольшанский, которого президент Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Исполнительного комитета реформ, рассказал о приоритетах.

"Мне все уже пишут и звонят и просят сказать "программу". Те, кто меня знает, не услышат ничего нового, а для остальных коротко", - написал он в Facebook и изложил тезисы.

Среди них - "нет экономики - нет независимости и не будет страны", "налоги должны взыматься с потребления", "НДС - зло", "государство ничего не производит, а только распределяет", "основа благосостояния государства - предприниматели", "короткоствольное оружие - естественное право, отобранное большевиками и не возвращенное украинскому народу", "продажа земли - финальная точка процесса, начавшегося в 1861 г. (отмена крепостного права ), к счастью, это право, отобранное большевиками, уже вернули", "биткоин - это начало революции масштабов изобретения электричества", "мозг - аппарат для предсказания будущего и управления риском".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подготовили законопроект об увольнении министров

Также Ольшанский рассказал, что он "прав".

"Медицинский каннабис должен быть легализован, как и любое медицинское средство. Что касается рекреационного - то тоже, но попозже", - написал общественный деятель.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил глава государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легализация оружия, право на землю, медицинский каннабис: заместитель Саакашвили рассказал о "программе"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Спортсменам запретили ехать на Олимпийские игры

186 стран создали самое большое гуманитарное движение

Композитора избили до смерти за замечание относительно языка

На небо впервые в истории вылетел конвертоплан

Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние

В ВОЗ заявили о преодолении опасной болезни

Самое читаемое
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 18162
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 14508
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 10467
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести 1 Просмотров: 8316
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности Просмотров: 8208
Политика
Сколько Россия тратит на Донбасс: назвали сумму
Сколько Россия тратит на Донбасс: назвали сумму Просмотров: 126
Саакашвили заговорил об изменениях на таможне и в налоговой
Саакашвили заговорил об изменениях на таможне и в налоговой Просмотров: 189
Назначение Саакашвили: Грузия отзывает посла
Назначение Саакашвили: Грузия отзывает посла Просмотров: 360
В России отреагировали на скандал с украинскими боксерами
В России отреагировали на скандал с украинскими боксерами Просмотров: 558
Зеленского ждут в "Квартале"
Зеленского ждут в "Квартале" Просмотров: 342
Больше всего комментируют
7
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
3
На Рябошапку завели дело
2
Известные спортсмены попали в базу "Миротворца"
Голосов: 16287
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua