Латание ям идет в прошлое. Правительство анонсирует масштабный ремонт дорог

Ремонты клочками идут в прошлое, говорят в правительстве

С 1 марта начнутся масштабные работы по строительству инфраструктурных и социальных объектов.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарчук.

"Мы за год должны выполнить огромный объем работы. По меньшей мере получить сто новых школ, сто садов, сто стадионов и 4 тысячи километров дорог", - сказал Гончарук.

По словам премьера, это позволит создать тысячи рабочих мест.

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"Ранее украинские дороги были символом кризиса и позора. В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины.

В Дорожном фонде на этот год - более 66 млрд грн. Наша цель - качественное комплексное дорожное строительство. Клочковые ремонты уходят в прошлое. Поручил председателям ОГА максимально быстро утвердить, а Укравтодору - согласовать конкретные перечни объектов", - заявил Гончарук.

Кабинет министров утвердил список дорог, которые восстановят в этом году. Планируется восстановить 1345 км дорог государственного значения и 3711 м мостов.