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среда, 15 января 2020 14:00

Определили дороги, которые в этом году отремонтируют

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Автор: Министерства инфраструктуры
  Карта дорог, которые отремонтируют в 2020 году
Карта дорог, которые отремонтируют в 2020 году

15 января Кабинет министров Украины утвердил список дорог, которые восстановят в 2020 году.

В общем планируют восстановить 1345 км дорог государственного значения и 3711 м мостов, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

На финансирование работ из Дорожного фонда выделят 31,5 млрд грн.

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"Кроме дорог государственного значения и мостов мы будем восстанавливать также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4000 километров дорог в 2020 году", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности, отремонтируют дороги М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка "Каменка (через Винницу), Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Строительство южного обхода города Днепр, Н-26 Чугуев - Меловое (через Старобельск), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-14 Александровка - До опивницкий- Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог), Н-03 Житомир - Черновцы.

В 2020 году технический надзор за строительством и ремонтом приоритетных дорог будут осуществлять зарубежные компании.

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