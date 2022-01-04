"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся

В зале смеялись.

Студия "Квартал 95" в новогодней программе показала пародию на Дмитрия Гордона и его супругу Олесю Бацман.

"Дмитрий Гордон владеет огромным количеством квартир в Киеве. Но мало кто знает, как они ему достались", - сказал актер Александр Пикалов.

"Кварталовцы" показали видео, на котором Гордон хвалит президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму, Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Владимира Зеленского, а с Петром Порошенко у него "очень хорошие отношения". В это время появляются квартиры.

Роль Гордона исполнял Евгений Кошевой, а Олеси Бацман – Елена Кравец. Оба были в постели.

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Кошевой не мог заснуть: "Я что-то без колыбельной не усну никак". После сообщения о деньгах добавил: "О другое дело".

- А мы Савика Шустера просто так поздравлять ездили? - Кравец.

- Да, - Кошевой.

- А почему мы поехали туда с одним подарком, а вернулись с тремя? Значит ты все-таки работаешь на этого олигарха?

- Как олигарх, он для меня умер. Зато как друг - родился заново. И как инвестор.

- А ты знаешь, Димочка, что люди говорят, что ты продался.

- Дорогая, посмотри сюда. Я дружил с такими людьми, как Олег Газманов, осыпал комплиментами Пореченкова, брал интервью у Гиркина. Так почему же люди только сейчас начали говорить, что я продался?

Потом Кошевому приснилось, что он разговаривает с находившимся в зале президентом Владимиром Зеленским. Он подошел к президенту и попросил его ущипнуть. Зеленский смеялся.

В постели появился актер Владимир Мартынец в роли врача Евгения Комаровского.

1 декабря журналист Михаил Ткач сообщил, что 22 ноября Савик Шустер праздновал в Вильнюсе свой день рождения. Гостями были бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман, Дмитрий Гордон, бывший нардеп Николай Катеринчук, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, экс-советник президента РФ Путина Андрей Илларионов. В то же время в Вильнюсе находился олигарх Ритан Ахметов. По информации журналиста, олигарх обсуждал кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах. Потом Комаровский подтвердил, что Ахметов был на дне рождения Шустера.