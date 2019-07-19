Куницкий выиграл кассацию в ЦИК

Кассационный суд в составе Верховного суда отменил постановление ЦИК о снятии с выборов кандидата в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого.
"Верховный суд подтвердил незаконность решения ЦИК об отмене регистрации Александра Куницкого", - сообщает руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.
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ЦИК Украины отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169-му округу (Киевский район Харькова) Александра Куницкого.
В комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты по округу 169 Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушение Куницким требований избирательного закона
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