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пятница, 21 июня 2019 11:37

Кума Путина легитимизировал Порошенко - журналист

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Кума Путина легитимизировал Порошенко - журналист
Легитимизация Медведчука происходила при содействии прежней власти, говорит журналист Роман Скрыпин.

Кума Путина Виктора Медведчука и его окружение легитимизировал предыдущий президент Петр Порошенко.

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в эфире программы "Право на владу", когда речь зашла о покупке ряда телеканалов, связанных с Медведчуком.

"С ней (информационной безопасностью страны. - Gazeta.ua) никто ничего не делал никогда. Вспоминаю 2002 год, когда Медведчук руководил Администрацией президента - князь темников и тьмы. Теперь этот персонаж всплывает. Вопрос к Службе безопасности Украины, почему он летал самолетом (в Россию. - Gazeta.ua). Если вы хотите остановить человека, это не судьбой журналистов делается. А потом тушат пожар керосином: "Что же делать, Медведчук, Медведчук". СБУ был задержан? Есть основания? Его люди, между прочим, когда оккупировали Крым, ходили с флагами Российской Федерации и "Украинского выбора", поддерживали оккупацию. Этого было мало? Мало вообще заявлений?

А Ирина Геращенко фотографируется с Медведчуком - "классная" компания.

Геращенко фотографируется с Медведчуком - "классная" компания

Господин Смешко, ваш руководитель штаба Дмитрий Гордон десятилетиями пропагандировал "русский мир", приглашая эту всю сволочь и брал у них интервью. Его кумир Кобзон покойный, не царство ему небесное. Оно культивировалось здесь годами.

Человека этого (соратника Медведчука Козака, на которого оформлены три канала "112 Украина", NewsOne и ZIK. - Gazeta.ua) легитимизировал Порошенко, это все происходило при содействии, журналисты, которые ходили с канала на канал", - заявил Скрыпин.

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Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

3 марта Кабинет министров ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией.

8 февраля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.

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Дата
21
июня

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