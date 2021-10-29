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пятница, 29 октября 2021 10:55

Культурный центр, который Зеленский помпезно открывал, не работает

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Культурный центр, который Зеленский помпезно открывал, не работает
Президент Владимир Зеленский открывал объект 20 октября. Фото: president.gov.ua

Новый культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе Черкасской области, который президент Владимир Зеленский с женой открывали на прошлой неделе, не работает.

Об этом рассказал бывший народный депутат Борислав Береза. Он опубликовал видео у здания в пятницу.

"Приехав в Канев, я пришел посмотреть, как же выглядит "Шевченко HUB", который открыли с помпой Зеленский, Скичко и другие. Есть желание зайти и посмотреть спектакль "Освобожденный Шевченко", анонсированный сейчас здесь. 10.26. Не работает", - сказал Береза и показал закрытую дверь в учреждение.

На здании прикрепили табличку, что это объект программы президента "Большая стройка", вблизи билборд - "Конец эпохи долгостроев".

"Вова открыл, уехал, закрыли и уже не работает. Это конец эпохи чего? Пиара, админресурса?", - сказал Береза.

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Президент во время рабочей поездки в Черкасскую область водил с собой кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в округе № 197 Виталия Войцеховского, что является применением админресурса, сообщала "Опора".

Промежуточные довыборы в Верховную Раду состоятся в воскресенье, 31 октября.

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29
октября

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