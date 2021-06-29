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вторник, 29 июня 2021 08:35

Кулеба высказался о Лукашенко и белорусах. Что сказал

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Кулеба высказался о Лукашенко и белорусах. Что сказал
Кулеба заявил о поддержке белорусского народа. Фото: pixabay.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Беларуси о выходе из "Восточного партнерства".

"Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семьи народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко", - написал Кулеба в Twitter.

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О том, что Беларусь приостановила членство в "Восточном партнерстве" стало известно 28 июня. Соответствующее заявление сделало МИД РБ. Так ответили на секторальные санкции Совета Европы, что приняли несколько дней назад.

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дирка Шюбеля из-за новых европейских санкций. Послу заявили об "абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство". Также власти страны также анонсировала шаги, которые вводит в ответ.

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29
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