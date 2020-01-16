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четверг, 16 января 2020 15:28

Кулеба стремится восстановить партнерство Украины с Венгрией

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Вицепремьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба пригласил в Украину главу МИД Венгрии Петера Сиярто. Кулеба планирует возобновить работу Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Автор: twitter.com/DmytroKuleba
  Вицепремьер Дмитрий Кулеба встретился с послом Венгрии Иштван Ийдярто. Говорили об улучшении отношений Украины и Венгрии
Вицепремьер Дмитрий Кулеба встретился с послом Венгрии Иштван Ийдярто. Говорили об улучшении отношений Украины и Венгрии

Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Вицепремьер встретился с послом Венгрии Иштваном Ийдярто и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество и новый закон об образовании.

"Рассказал Послу Венгрии Иштван Ийдярто о своих новогодние праздники на Закарпатье и любовь к ерош пишта - это острый венгерский соус. Он - о том, как готовил гуляш в Бережанском замке. Ну и о другом говорили. Хотим, чтобы отношения были щедрый вкус, а острота оставалась только в еде ", - написал Кулеба.

По его словам, "за неудивительным стечению обстоятельств", пока он говорил с послом, в Раде приняли "долгожданный закон о полном общем среднем образовании, который должен помочь нам решить проблемы прошлого". Теперь, по мнению чиновника, обе страны должны делать шаги вперед.

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Также Кулеба сообщил, что пригласил в Украину главу МИД Венгрии Петера Сиярто. "Мы пригласили его с визитом в феврале. Комиссия не заседала уже 7 лет. Это недопустимо. Хочу исправить: двигать торговлю, региональные проекты, инвестиции", - добавил вицепремьер.

Речь идет о Совместной межправительственное украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Последнее, третье по счету, заседание комиссии состоялось 16-17 декабря 2013 года в Будапеште.

В последнее время отношения между Украиной и Венгрией были довольно напряженными. Так, в начале декабря 2019 в МИД вызвали Иштвана Ийдярто в связи с его высказываниями о венгерской автономии в Украине.

А в июле того же года МИД Украины сообщил о пропаганде сепаратизма в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья.

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16
января

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