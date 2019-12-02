Посла Венгрии вызвали на неприятный разговор в МИД

После вручили ноту протеста. Фото: eurointegration.com.ua

МИД вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто в связи с его высказываниями о венгерской автономии в Украине.

Послу указали на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО, сообщает пресс-служба министерства.

В МИД Ийдярто вручили ноту протеста.

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Во время беседы с дипломатом дополнительно отметили, что закон об образовании не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что школьникам венгерского происхождения сложно изучать украинский язык якобы из-за его сходства с российской.