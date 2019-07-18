Закарпатских венгров обвинили в сепаратизме

В газете опубликовали карту Закарпатья в составе Венгрии. Фото: МИД

МИД Украины сообщило о пропаганде сепаратизма в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья.

В газете изобразили карту с принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Божок.

"На передовице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрированна принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - написал Божок в Twitter.

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Лидеры венгерских организаций Закарпатья баллотируются по мажоритарным округам на выборах в Верховную Раду.

Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО тогда, когда закарпатским венграм вернут право обучения на родном языке. Также тогда Венгрия предоставит € 50 млн на развитие пограничной инфраструктуры, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Берегово на Закарпатье.