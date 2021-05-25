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Кулеба рассказал о пользе Украине от остановки авиасообщения с Беларусью

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Кулеба рассказал о пользе Украине от остановки авиасообщения с Беларусью
Решение не только политическое, но и в сфере безопасности, сказал министр. Фото: "Укрінформ"

Остановка авиасообщение с Беларусью, которой сейчас руководит диктатор Александр Лукашенко, ударит по белорусскому бюджету, но увеличит прибыль Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Белорусский бюджет не будет дополучать транзитные средства, которые платят авиакомпании за пролет белорусским небом, а их авиакомпании начнут нести убытки, сообщает "24 канал"

"Это решение приведет к некоторому увеличению прибыли Украины. Потому что авиакомпании ЕС и других государств, которые ранее пролетали над Беларусью, теперь будут пролетать над Украиной и платить транзитные средства нашему государству", - сказал министр.

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Решение не только политическое, но и в сфере безопасности. Потому что действия белорусских властей непредсказуемы. Украина не может заранее понять все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси, объяснил Кулеба.

"Если сейчас "спустить" это (посадка пассажирского лайнера Ryanair, где был белорусский оппозиционер Роман Протасевич, в Минске. - Gazeta.ua) с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным", - сказал министр.

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу самопровозглашённого президента Беларуси Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель.

После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича.

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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