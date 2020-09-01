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среда, 02 сентября 2020 08:00

Кулеба рассказал о "Крымском формате"

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Кулеба рассказал о &quot;Крымском формате&quot;
Нужна политика давления, говорит Дмитрий Кулеба. Фото: Тарас Подолян

"Крымский формат" нужен для международной консолидации с деоккупации полуострова. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Для Донбасса есть "Нормандский формат" переговоров и "Минский процесс". А для Крыма ни одной платформы не создали. Предполагаю, потому, что в 2014 году все усилия и все внимание было сосредоточено на Донбассе. Это отвлекло ресурсы и пришлось тему отложить. Сделать это сейчас очень сложно. Но и откладывать в дальнейшем невозможно. Должны создать "Крымский формат".

Понимаем, что Россия в его состав не войдёт. Они постоянно повторяют, что для них вопрос Крыма закрыт. Думаю, если бы они сами верили, что он действительно закрыт, то так часто это не повторяли бы. Но нам нужен формат для консолидации международного инструментария с деоккупации Крыма. Главное - обеспечить, чтобы политика непризнания и давления была незыблемой", - говорит министр.

Интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой читайте в журнале "Країна" в четверг, 3 сентября.

Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия оккупировала районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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02
сентября

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