Кулеба рассказал, когда Байден приедет в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джо Байден посетит Украину, но не в текущем году.
"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова главы МИД.
Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
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1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Обсудили важнейшие вопросы: энергетическую безопасность и ситуацию на Черном море. Стороны обменялись разведданными.
Байден во время встречи пообещал ввести новые санкции против России, если та будет нарушать украинские права. Обещание Байдена вступит в силу, если российский газопровод "Северный поток - 2" будет нарушать энергетическую безопасность Украины.
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