Кулеба рассказал, когда Байден приедет в Украину

В этом году глава Белого дома не приедет в Киев. Фото: Офис президента

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джо Байден посетит Украину, но не в текущем году.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова главы МИД.

Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

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1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Обсудили важнейшие вопросы: энергетическую безопасность и ситуацию на Черном море. Стороны обменялись разведданными. Байден во время встречи пообещал ввести новые санкции против России, если та будет нарушать украинские права. Обещание Байдена вступит в силу, если российский газопровод "Северный поток - 2" будет нарушать энергетическую безопасность Украины.