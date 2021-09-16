Кулеба раскритиковал ООН

ООН неправильно понимает свою миссию в мире, сказал министр. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил ООН в защите интересов "отдельных государств", которые нарушают международное право, из-за неучастия представителей организации в саммите "Крымской платформы". Об этом он сказал на брифинге в четверг.

"Эта организация проигнорировала саммит "Крымской платформы" и не была на нем представлена. Это произошло с совершенно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", - цитирует Кулебу "Європейська правда"

ООН неправильно понимает свою миссию в мире, и украинская сторона будет над этим работать, сказал министр.

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"Когда мы видим участие таких организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ, в саммите "Крымской платформы", а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, то это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании им своей роли и миссии в мире.

Это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право", - заявил Кулеба.

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". На него приехали 46 делегаций. Инициатива должна объединить мир вокруг темы оккупированного Россией полуострова и способствовать деоккупации. Российский оккупант прибег к репрессиям в Крыму после провала кампании против "Крымской платформы", заявлял Кулеба.