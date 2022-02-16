Кулеба предупредил Россию: Будет больно

Партнеры помогают Украине финансово и военно, сказал министр. Фото: Reuters

Если Российская Федерация предпримет новый виток агрессии против Украины, ее ждет самый болезненный пакет санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общенационального телемарафона единения #UAразом, сообщает Gazeta.ua.

Министр сказал о "комплексном пакете сдерживания России". С тремя элементами.

"Первый - активная дипломатия, второй - подготовка болезненных санкций против России, третье - предоставление военно-технической помощи для укрепления нашей обороноспособности.

Затем жизнь заставила добавить к этому пакету четвертый элемент - предоставление экономической и финансовой помощи для поддержания экономической стабильности нашего государства.

Все эти четыре элемента мы вместе с партнерами выполнили. Мы запустили сетевую дипломатию - ни одного решения об Украине без Украины. Благодаря этому мы знаем, что наши партнеры скажут России и что Россия скажет нашим партнерам", - сказал он.

Тысячи тонн оружия прибыли в Украину от друзей, добавил министр.

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"Когда пару месяцев назад увидели, как украинская гривна просела под давлением информации о возможном наступлении, Европейский Союз немедленно предоставил Украине макрофинансовую помощь. Соединенные Штаты объявили о предоставлении миллиарда даров кредитных гарантий для нашего государства.

Это те решения, которые внушают уверенность в инвесторах, предпринимателях, гражданах. Наши партнеры срывают планы Российской Федерации расшатать нашу экономику, разрушить нас изнутри", - рассказал глава МИД.

"За последние месяцы, когда развертывалась эта эскалация, начатая Россией, мы имели возможность убедиться, кто является настоящим другом. Кто является только показным другом, и пытается убедить, что он с нами, а на самом деле - нет", - заявил Кулеба.

"Мы не остановимся до тех пор, пока не освободим наши территории на Донбассе, в Крыму. Пока Россия не заплатит за весь ущерб, который нанесла Украине. Это процесс, который продлится до нашей победы", - сказал министр.

Сегодня в Украине - День единения. 16 февраля все телеканалы и радио транслируют общенациональный телемарафон единения #UAразом. США не исключают новое российское вторжение в Украину в течение текущей недели.