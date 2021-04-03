Кулеба обсудил с председателем ОБСЕ обострения ситуации в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с действующей председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде обострения Россией ситуации безопасности и призвал открыть дополнительные передовые патрульные базы ОБСЕ вдоль неконтролируемой участка российско-украинской государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. Кулеба обратил особое внимание на рост в течение последних недель интенсивности российской пропаганды, в частности системные попытки распространять дезинформацию о якобы подготовке Украины к проведению военной эскалации.

Глава МИД Украины заверил собеседницу, что подобные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, ведь Украина остается преданной политико-дипломатическим путям урегулирования конфликта и деоккупации украинских территорий.

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Действующий председатель ОБСЕ заверила в дальнейшей неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Стороны обсудили пути решения проблемных безопасности и гуманитарных вопросов в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Дмитрий Кулеба отметил критическую важность четких и сильных дипломатических сигналов, чтобы демотивировать Россию от любых дальнейших деструктивных действий: "Мы все должны оставаться очень бдительными и непоколебимыми. Чем сильнее будут дипломатические сигналы сейчас, тем понятнее будет для России, по любой новый виток эскалации ей придется заплатить высокую цену".

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал единственный путь урегулирования ситуации на Донбассе.