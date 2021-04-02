Резников назвал единственный путь урегулирования ситуации на Донбассе

Единственным вариантом урегулирования ситуации в Донбассе является внедрение санкций против РФ со стороны мировых стран. Фото: facebook.com/pg/mva.gov.ua

Есть только один путь урегулировать ситуацию на Донбассе - политико-дипломатический.

Так единственным вариантом является внедрение санкций против России со стороны мировых стран. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Украина 24".

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"Это усиление режима санкции со стороны всех стран: и европейских, и США, и Канады, и Австралии, и других, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной", - сказал Резников.

Ранее Алексей Резников заявил, что на разминирование оккупированных районов Донецкой и Луганской областей нужно около 25-30 лет. Сумму, необходимую на очистку Донбасса от взрывоопасных остатков, можно будет назвать после возвращения территорий.