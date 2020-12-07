Кулеба объяснил, есть ли угрозы безвизу от решения КСУ

Потери безвиза не допустят, уверяет министр. Фото: Тарас Подолян

Если негативные последствия решения Конституционного суда не будут систематически преодолены, Европейский Союз может констатировать проблемы для безвиза с Украиной. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В день провозглашения решения Конституционного суда, КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью.

Затем, благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза", - сказал Кулеба в интервью "РБК-Україна"

"Но даже их возможная констатация, которой, я убежден, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, так как решение о лишении безвиза - это политическое решение. Во всяком случае, могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария. Не ради удовлетворение требований Евросоюза, а ради Украины и ее развития", - добавил министр.

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27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.