Кулеба о российском вторжении: Украина имеет план "А" и план "Б"

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 612
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
1 Просмотров: 1881
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 3195
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 225
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10261
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2287
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3924
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 882
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1809
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 531
Фото
Все фото
60
3
11
17
22
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
&quot;Путин – х**ло&quot; – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
"Путин – х**ло" – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
&quot;Нацист и террорист&quot; - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
Видео
Все видео
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Интервью
1/5
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 2646
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 1899
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 693
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2259
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1080
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 801
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
среда, 23 февраля 2022 02:03

Кулеба о российском вторжении: Украина имеет план "А" и план "Б"

  Комментировать
Кулеба о российском вторжении: Украина имеет план &quot;А&quot; и план &quot;Б&quot;
Украина имеет два плана. Фото: УП

Украина имеет два плана, чтобы остановить российское вторжение.

Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизнес без паники: компании работают без изменений и имеют план "Б"

"У нас есть два плана. План "А": воспользоваться всеми дипломатическими способами, чтобы остановить эскалацию. План "Б": бороться за каждый дюйм нашей земли, в каждом городе, в каждой деревне. Бороться до нашей победы", - сказал Кулеба.

Он отметил, что планов эвакуировать Харьков и Мариуполь нет.

Также Кулеба напомнил об отказе Украины от ядерного арсенала.

"Мы пожертвовали многим. Короче говоря, мы сделали многое, чтобы укрепить глобальную безопасность, отказавшись от нашего ядерного арсенала. Это был огромный вклад в мировую безопасность. И мы ожидаем принципов взаимности, определенных действий со стороны мирового сообщества для обеспечения безопасности Украины", – заявил Кулеба.

22 февраля Госдума страны-агрессора ратифицировала договоры с так называемыми ЛНР и ДНР. Накануне Владимир Путин признал образование на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками".

После этого подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Ночью против 22 февраля в Донецк и Луганск вошли многочисленные колонны бронетехники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кулеба о российском вторжении: Украина имеет план "А" и план "Б"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники Просмотров: 22383
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 18171
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 5 Просмотров: 14122
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12501
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
5
 Просмотров: 12348
Политика
Украинская разведка предупредила об опасности для трех украинских городов
Украинская разведка предупредила об опасности для трех украинских городов Просмотров: 2079
СНБО соберется завтра
СНБО соберется завтра Просмотров: 234
На сегодняшний день нет нужды в общей мобилизации - Зеленский
На сегодняшний день нет нужды в общей мобилизации - Зеленский Просмотров: 513
Зеленский обсудил с руководителями фракций парламента введение ЧП
Зеленский обсудил с руководителями фракций парламента введение ЧП Просмотров: 1431
Пойманный на взятке "слуга" вышел из партии
Пойманный на взятке "слуга" вышел из партии Просмотров: 423
Больше всего комментируют
8
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
5
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
2
Русскоязычный "Дом" хотят сделать общенациональным
Голосов: 1866
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть