Кулеба о российском вторжении: Украина имеет план "А" и план "Б"

Украина имеет два плана. Фото: УП

Украина имеет два плана, чтобы остановить российское вторжение.

Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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"У нас есть два плана. План "А": воспользоваться всеми дипломатическими способами, чтобы остановить эскалацию. План "Б": бороться за каждый дюйм нашей земли, в каждом городе, в каждой деревне. Бороться до нашей победы", - сказал Кулеба.

Он отметил, что планов эвакуировать Харьков и Мариуполь нет.

Также Кулеба напомнил об отказе Украины от ядерного арсенала.

"Мы пожертвовали многим. Короче говоря, мы сделали многое, чтобы укрепить глобальную безопасность, отказавшись от нашего ядерного арсенала. Это был огромный вклад в мировую безопасность. И мы ожидаем принципов взаимности, определенных действий со стороны мирового сообщества для обеспечения безопасности Украины", – заявил Кулеба.

22 февраля Госдума страны-агрессора ратифицировала договоры с так называемыми ЛНР и ДНР. Накануне Владимир Путин признал образование на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками". После этого подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Ночью против 22 февраля в Донецк и Луганск вошли многочисленные колонны бронетехники.