Кулеба: Лавров заблудился в трех соснах

"Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо", - отметил Кулеба. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что руководитель российского МИД Сергей Лавров "заблудился в трех соснах". Так прокомментировал слова Лаврова о президенте Украины Владимире Зеленском.

Лавров заявил, что высказывания Зеленского на исторические темы о "самом грязном в мире" российском газе - "не от большого ума".

"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До XVIII века его государство имело одно название: Московия. В X веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире", - написал Кулеба в Twitter.

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Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Ранее президент Украины говорил, что лишь частично читал статью президента страны-агрессора РФ Путина из-за более важных дел.