В Кремле грубо прокомментировали заявление Зеленского о самом грязном российском газе

Лавров высказался о самом грязном российском газе. Фото: Reuters

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о самом грязном в мире российском газе.

Об этом сообщило издание ТАСС.

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"Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире российском газе" не от большого ума", - грубо осудил Зеленского Лавров.

Украинский президент в рамках визита в США встретился с министром энергетики Штатов Дженнифер Гренхольм.

Тогда он заявил, что из-за масштабных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, газ в России является самым грязным. Также Зеленский сослался на коррупцию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Зеленский также обсудил с министром энергетики Дженнифер Гренхольм газопровод "Северный поток - 2", который Россия строит в обход Украины.