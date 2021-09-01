В Кремле грубо прокомментировали заявление Зеленского о самом грязном российском газе

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о самом грязном в мире российском газе.
Об этом сообщило издание ТАСС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль внимательно следит за деталями поездки Зеленского к Байдену
"Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире российском газе" не от большого ума", - грубо осудил Зеленского Лавров.
Украинский президент в рамках визита в США встретился с министром энергетики Штатов Дженнифер Гренхольм.
Тогда он заявил, что из-за масштабных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, газ в России является самым грязным. Также Зеленский сослался на коррупцию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. Зеленский также обсудил с министром энергетики Дженнифер Гренхольм газопровод "Северный поток - 2", который Россия строит в обход Украины.
Комментарии1