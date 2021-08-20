Кулеба: Крым - это рестарт Украины как международного игрока

Крым - это рестарт международной субъектности Украины, заявил Кулеба.

Государства, которые примут участие в саммите "Крымская платформа", присоединятся к Крымской декларации. Документ станет путеводителем по деоккупации полуострова. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью НВ.

"Саммит - это политический проект, потому что все лидеры стран и главы делегаций, участвующих в "Крымской платформе", приедут и будут делать политические заявления, которые почти сразу будут трансформироваться в политические действия.

И главное, государства присоединятся к Крымской декларации. Подпишут официальный документ, который станет путеводителем дальнейшего функционирования "Крымской платформы". В нем отражены конкретные направления, по которым мы будем двигаться к деоккупации Крыма. И это то, чего раньше Украине не хватало", - сказал министр.

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"Это первое, что мы делаем столь масштабное и амбициозное, придуманное только нами. И нам под этот проект удалось подтянуть 42 государства и международные организации. Крым - это рестарт Украины как международного игрока", - сказал министр.

Также Кулеба отметил, что ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО плюс Украина, Грузия и Молдова.

"Если этой стратегии и совместных объединенных сил не будет, Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море, как она сейчас доминирует в Азовском.

Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что географию полностью контролирует Российская Федерация со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова.

Демилитаризовать Крым сейчас и до конца оккупации невозможно. Потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море так же потеряем, как и Азовское", - сказал министр.

23 августа учредителями "Крымской платформы" станут 45 государств и международные организации. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.