Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ

 
Ексклюзивы
1/5
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 351
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1206
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 567
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 369
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 441
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3267
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 684
Фото
Все фото
1
7
4
2
3
ГБР вызывает Лероса на допрос
ГБР вызывает Лероса на допрос
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
Видео
Все видео
Зеленского сравнили с Брежневым
Зеленского сравнили с Брежневым
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз
Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 477
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9657
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2547
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 657
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 981
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 279
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
воскресенье, 06 сентября 2020 23:20

Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ

  Комментировать
Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ
Кулеба отметил, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за сегодняшнего обострения на Донбассе.

На своей странице в Facebook он написал, что украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

"Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", - написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

"Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", - добавил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявления лидера ДНР

На Донбассе 6 сентября на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня боевики нарушили договоренности и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. В результате обстрелов пострадал военнослужащий и еще один погиб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Утвердили новое украинское правописание

Украинцы впервые переселились в Канаду

Стамбульский погром: националисты и мафия за ночь разрушили бизнес греков

33 года назад впервые в мире успешно разъединили сиамских близнецов

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 26577
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
4
 Просмотров: 10863
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
 Просмотров: 7938
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 7929
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 7290
Политика
В МИД рассказали об отношениях Киева и Минска
В МИД рассказали об отношениях Киева и Минска Просмотров: 54
Зеленского сравнили с Брежневым
Зеленского сравнили с Брежневым
 1 Просмотров: 1449
Украина ведет переговоры с ЛДНР, цугцванг для Путина и оккупация Беларуси: 5 блогов недели
Украина ведет переговоры с ЛДНР, цугцванг для Путина и оккупация Беларуси: 5 блогов недели
 Просмотров: 900
В МИДе прокомментировали идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
В МИДе прокомментировали идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси Просмотров: 801
Стало известно, что будут обсуждать на саммите
Стало известно, что будут обсуждать на саммите Просмотров: 135
Больше всего комментируют
17
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
7
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
5
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
Голосов: 17648
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua