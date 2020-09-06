Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ

Кулеба отметил, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за сегодняшнего обострения на Донбассе.

На своей странице в Facebook он написал, что украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

"Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", - написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

"Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", - добавил министр.

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На Донбассе 6 сентября на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня боевики нарушили договоренности и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. В результате обстрелов пострадал военнослужащий и еще один погиб.