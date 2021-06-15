Кто заменил Кулебу на посту детского омбудсмена

15 июня президент Владимир Зеленский освободил от должности уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу и назначил вместо него Дарью Герасимчук.
Название должности детского омбудсмена также изменили, соответствующие документы опубликовали на сайте ОП.
"Назначить Герасимчук Дарью Михайловну советником — уполномоченным президента по правам ребенка и детской реабилитации", – говорится в указе.
Зеленский также снял с должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича; и. о. уполномоченного президента по вопросам земли Романа Лещенко; уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью СБУ Роман Семенченко. Уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко президент переназначил советником – уполномоченным.
Кроме того, Ольгу Будник назначили советником по вопросам президентского фонда по поддержке образования, науки и спорта, а Татьяну Ломакину – советником по вопросам безбарьерности.
Кулеба сообщил, что намерен и дальше работать в сфере защиты детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
Кулеба с 2006-го по декабрь 2014-го был начальником службы по делам детей Киевской городской госадминистрации. В декабре 2014 года был назначен уполномоченным президента по правам ребенка, в 2019 году его переназначили на эту же должность.
Комментарии