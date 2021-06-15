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Кто заменил Кулебу на посту детского омбудсмена

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Кто заменил Кулебу на посту детского омбудсмена
Детский омбудсмен Николай Кулеба подал в отставку. Фото: facebook.com/KulebaMykola

15 июня президент Владимир Зеленский освободил от должности уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу и назначил вместо него Дарью Герасимчук.

Название должности детского омбудсмена также изменили, соответствующие документы опубликовали на сайте ОП.

"Назначить Герасимчук Дарью Михайловну советником — уполномоченным президента по правам ребенка и детской реабилитации", – говорится в указе.

Зеленский также снял с должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича; и. о. уполномоченного президента по вопросам земли Романа Лещенко; уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью СБУ Роман Семенченко. Уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко президент переназначил советником – уполномоченным.

Кроме того, Ольгу Будник назначили советником по вопросам президентского фонда по поддержке образования, науки и спорта, а Татьяну Ломакину – советником по вопросам безбарьерности.

Кулеба сообщил, что намерен и дальше работать в сфере защиты детей.

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Кулеба с 2006-го по декабрь 2014-го был начальником службы по делам детей Киевской городской госадминистрации. В декабре 2014 года был назначен уполномоченным президента по правам ребенка, в 2019 году его переназначили на эту же должность.

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