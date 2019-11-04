Кто попадет в парламент вместо Ирины Луценко

 
Ексклюзивы
1/5
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Просмотров: 1071
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 765
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 477
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
1 Просмотров: 1422
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 684
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6462
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1458
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4140
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
Кива качался на кресле и показывал язык
Кива качался на кресле и показывал язык
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 477
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 567
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3267
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1944
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
04 ноября 2019
Просмотров: 846
Як кіт із собакою
У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з ...
понедельник, 04 ноября 2019 16:04

Кто попадет в парламент вместо Ирины Луценко

  Комментировать

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление на досрочное прекращение полномочий по состоянию здоровья. Теперь за него должна проголосовать Верховная Рада.

Луценко прошла в парламент по списку партии. Если парламент поддержит ее заявление, на свободное место зайдут следующие в списке ЕС люди.

Партия Порошенко на внеочередных парламентских выборах получила 23 места по списку. Поэтому первым потенциальным кандидатом является человек под номером 24, в случае ее отказа - 25 или 26.

Gazeta.ua коротко рассказывает, кто может занять место Ирины Луценко.

№24 Наталья Бойко

Окончила юридический факультет Львовского национального университета, изучала юриспруденцию в Берлинском университете им. Гумбольдта.

До 2015 работала консультантом и координатором проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов в компании "Environmental Resources Management". Работала советницей в Администрации Петра Порошенко.

В феврале 2017 пришла в Министерство энергетики и угольной промышленности, стала заместителем по вопросам европейской интеграции министра Игоря Насалыка. 3 октября этого года ушла из министерства.

№25 Владимир Вятрович

Учился на историческом факультете Львовского университета Ивана Франко. Стажировался в Украинском научном институте Гарвардского университета. Преподавал в Украинском католическом университете.

В марте 2014 возглавил Украинский институт национальной памяти, который стал с научно-исследовательского учреждения центральным органом исполнительной власти. Активно выступал за декоммунизацию.

Решение пойти в политику связывал с вероятностью потерять должность при новой политической команде. В сентябре этого года уволен.

№26 Ирина Ныкорак

Училась на юридическом факультете в Национальном университете им. Шевченко и в Национальной академии государственного управления при президенте.

Действующий депутат Киевского горсовета от ББП. Движение ЧЕСНО называет ее негативной характеристикой прогулы заседаний.

Председатель ОО "Наш Парк Оболонь", которую создали для возвращения киевлянам незаконно присвоенных земельных участков, зеленых зон и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Диагноз не позволяет работать на избирателей" - Луценко о жене, которая сложила мандат

27-ая в списке "Европейской солидарности" экс-депутат "Народного фронта", экс-журналистка Татьяна Чорновол.

4 ноября народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко подтвердила, что досрочно составляет мандат. Причина - состояние здоровья.

Ирина Луценко была депутатом 7, 8 и 9-го созывов. В предыдущем составе парламента была заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" и представительницей президента в Раде.

В нынешний созыв попала по списку "Европейской солидарности". Ее муж - экс-генпрокурор Юрий Луценко, после увольнения уехал в Лондон учить английский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто попадет в парламент вместо Ирины Луценко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Год без Екатерины Гандзюк: все об убийстве и следствии

Американцы провалили две операции по освобождению заложников

Самое читаемое
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 34958
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 20107
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 19080
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж 1 Просмотров: 15516
Мужчина 10 лет хранил гамбургер с McDonald&#039;s: что из этого вышло
Мужчина 10 лет хранил гамбургер с McDonald's: что из этого вышло Просмотров: 14014
Политика
Сокращенный Верховный суд и меньшие зарплаты: Зеленский подписал закон
Сокращенный Верховный суд и меньшие зарплаты: Зеленский подписал закон Просмотров: 54
Группа "Первого декабря" записала предостережения для власти
Группа "Первого декабря" записала предостережения для власти Просмотров: 297
Зеленский назначил руководителя Черкасской области
Зеленский назначил руководителя Черкасской области Просмотров: 108
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
 Просмотров: 1062
"Диагноз не позволяет работать на избирателей" - Луценко о жене, которая сложила мандат
"Диагноз не позволяет работать на избирателей" - Луценко о жене, которая сложила мандат Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
12
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
3
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Урятували
Голосов: 13486
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua