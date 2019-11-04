Кто попадет в парламент вместо Ирины Луценко

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление на досрочное прекращение полномочий по состоянию здоровья. Теперь за него должна проголосовать Верховная Рада.

Луценко прошла в парламент по списку партии. Если парламент поддержит ее заявление, на свободное место зайдут следующие в списке ЕС люди.

Партия Порошенко на внеочередных парламентских выборах получила 23 места по списку. Поэтому первым потенциальным кандидатом является человек под номером 24, в случае ее отказа - 25 или 26.

Gazeta.ua коротко рассказывает, кто может занять место Ирины Луценко.

№24 Наталья Бойко

Окончила юридический факультет Львовского национального университета, изучала юриспруденцию в Берлинском университете им. Гумбольдта.

До 2015 работала консультантом и координатором проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов в компании "Environmental Resources Management". Работала советницей в Администрации Петра Порошенко.

В феврале 2017 пришла в Министерство энергетики и угольной промышленности, стала заместителем по вопросам европейской интеграции министра Игоря Насалыка. 3 октября этого года ушла из министерства.

№25 Владимир Вятрович

Учился на историческом факультете Львовского университета Ивана Франко. Стажировался в Украинском научном институте Гарвардского университета. Преподавал в Украинском католическом университете.

В марте 2014 возглавил Украинский институт национальной памяти, который стал с научно-исследовательского учреждения центральным органом исполнительной власти. Активно выступал за декоммунизацию.

Решение пойти в политику связывал с вероятностью потерять должность при новой политической команде. В сентябре этого года уволен.

№26 Ирина Ныкорак

Училась на юридическом факультете в Национальном университете им. Шевченко и в Национальной академии государственного управления при президенте.

Действующий депутат Киевского горсовета от ББП. Движение ЧЕСНО называет ее негативной характеристикой прогулы заседаний.

Председатель ОО "Наш Парк Оболонь", которую создали для возвращения киевлянам незаконно присвоенных земельных участков, зеленых зон и тому подобное.

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27-ая в списке "Европейской солидарности" экс-депутат "Народного фронта", экс-журналистка Татьяна Чорновол.

4 ноября народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко подтвердила, что досрочно составляет мандат. Причина - состояние здоровья. Ирина Луценко была депутатом 7, 8 и 9-го созывов. В предыдущем составе парламента была заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" и представительницей президента в Раде. В нынешний созыв попала по списку "Европейской солидарности". Ее муж - экс-генпрокурор Юрий Луценко, после увольнения уехал в Лондон учить английский.