Кто помогает "слугам" дотягивать голоса в Раде

В этом году в Верховной Раде состоялось 5 844 голосования, это нажатие на кнопку почти 16 часов. Статистику опубликовала организация "Чесно"

45% голосований получили более 226 голосов.

Наибольшее количество голосов набрало голосование за изменения в Лесной кодекс о проведении национальной инвентаризации лесов - за основу проголосовали 374 нардепа, но во 2-м чтении законопроект набрал 322.

Если говорить именно о 2-ом чтении, то больше всего голосов - 359 - в этом году получил закон о поддержке налогоплательщиков из-за Covid-19.

Больше всего в голосованиях участвует фракция "Слуги народа" - почти 83%, но голосование "За" составляют 44%.

Если посмотреть, кто чаще всего голосует "За", то вырисовывается синхронизация фракций "Слуги народа", "Батькивщины" и группы "Доверие" - около 44%. Но это не значит, что их голоса всегда пересекаются. Меньше голосует "За" фракция "Голоса" - 30%.

Депутаты 47 раз голосовали за назначение. Из последнего - 17 декабря голосование состоялось минимальным количеством - 226 за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Провальных голосований было 4: назначение Юрия Павленко судьей Конституционного суда, Юрия Витренко - министром энергетики, первые голосования за назначение Максима Степанова министром здравоохранения и Сергея Марченко - министром финансов. Дотягивать голоса за назначение "слугам" чаще всего помогают группы мажоритарщиков "Доверие" и "За будущее".

Меньше всего поддерживает назначения "Европейская солидарность".

55% голосований нардепов касались поправок. Особенно это количество повлиял законопроект о рынке земли - 1 566 голосований. В апреле был принят закон о противодействии поправочного спама - за то, что так называемый антиколомойский закон некоторые нардепы забросали поправками. В зале Верховной Рады поправки появляются по разным причинам, некоторые из них ставят в подтверждение, чтобы "сбить"; или на комитете не нашли компромисса по ним.

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Лишь 12% поправок получили 226 голосов. В подавляющем числе голосований "слугам" удалось победить блокировку поправки. Чаще всего в этом помогала группа "Доверие".

За все время работы ВР 9-го созыва состоялось 335 голосований во 2 чтении законы, которые уже вступили в силу. Лидером голосования "За" является "Слуга народа" - 88%. Чаще всего отсутствуют во время голосований во 2 чтении "батькивщиновци".

Среди аномально низких показателей голосования - мажоритарщик Александр Дубинский, который голосовал около 20% за законы во 2 чтении.

Фракция "Слуги народа" состоит из 246 нардепов - этого количества более чем достаточно для принятия законопроектов только одной фракции. Среди 335 голосований во 2 чтении фракция проголосовала за 120 законов минимально необходимым количеством голосов и больше. Только каждый третий законопроект стал возможным благодаря существованию монобольшинства.

Существует только один закон, который "слуги" проголосовали в максимальной составе - с неприкосновенность нардепов. Тогда, в сентябре 2019 года, они отдали 253 голоса.

В этом году наибольшую поддержку среди "слуг" смог консолидировать правительственный законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных- 237.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 246 - "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 24 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 24 - группы "Партия "За будущее", 20 - "Доверие". Работу начали 29 августа 2019-го. До конца года нардепы работают в комитетах и с избирателями. В следующий раз соберутся в сессионном зале 26 января.