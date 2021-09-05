Кто из народных депутатов саботирует голосования

Депутаты соберутся в сессионном зале на следующей неделе. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

За два года работы Верховной Рады девятого созыва 12 народных депутатов пропустили 90% голосований. Об этом сообщил Комитет избирателей.

Самые низкие показатели среди всех депутатов у Вадима Столара с ОПЗЖ, который за два года принял участие лишь в 2,5% голосований.

Степан Ивахив с "Партия "За будущее" принял участие в 4% голосований, Вадим Рабинович с ОПЗЖ - 5%, внефракционный Андрей Деркач, Игорь Абрамович с ОПЗЖ - 7%, Игорь Палица с "Партия "За будущее", внефракционные Александр Дубинский, Дмитрий Шенцев - 8%, Тарас Козак с ОПЗЖ - 9%, Александр Герега с "Партия "За будущее", Юлия Левочкина, Александр Фельдман с ОПЗЖ - 10%.

Среди фракций и групп высокие показатели голосований в депутатов "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты "СН" приняли участие в 84% голосований, депутаты "ЕС" - 80%.

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Низкие показатели голосований в "Голоса" (74%), группы "Доверие" (71%) и "Батькивщина" (63%).

Самые низкие результаты у депутатов "Партия "За будущее"- 53% и ОПЗЖ - 46%.

"Часть народных депутатов безответственно относятся к своим депутатским обязанностям, игнорируя абсолютное большинство голосований.

Отказ от голосований также стало формой саботажа работы Верховой Рады со стороны отдельных парламентских фракций. Несмотря на то, что ввели систему штрафов за отказ от голосований, это не слишком влияет на действия депутатов", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

16 июля завершилась пятая сессия. По графику следующая начнется 7 сентября. В Верховной Раде 9-го созыва - 421 народный депутат. 243 - во фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 25 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 22 - группа "Партия "За будущее", 20 - "Доверие". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.