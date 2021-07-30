Кто из депутатов больше всех прогуливает комитеты в Раде

В Верховной Раде есть 12 народных депутатов, посетивших за два года меньше всего заседаний своего профильного комитета. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора"

Это Степан Ивахив, Игорь Палица, Сергей Лабазюк ("Партия "За будущее"), Василий Петевка ( "Доверие"), Ренат Кузьмин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Юрий Солод (ОПЗЖ), Петр Порошенко ("Европейская солидарность"), внефракционный Вадим Новинский.

Посещение заседаний комитетов является не менее важной обязанностью, чем голосования в пленарном зале, напоминает "Опора".

Именно в комитетах происходит разработка и рассмотрение законопроектов, которые позже ставятся на голосование.

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Комитеты провели 1570 заседаний. За это время чаще всего заседали Комитет по вопросам бюджета, по вопросам нацбезопасности и по вопросам экологии.

Реже собирались Комитет по вопросам молодежи, по вопросам прав человека и по вопросам транспорта.

Среди 23 комитетов наиболее дисциплинированными является Комитет по вопросам образования, Антикоррупционный комитет и Комитет по вопросам цифровой трансформации.

Наименее активно посещали профильные комитеты депутаты-члены Комитета по вопросам экологии, по вопросам свободы слова и по правам человека.

Наиболее ответственными в посещаемости заседаний своих профильных комитетов являются депутаты из "Слуга народа" - 89%. Также добросовестно посещают заседания представители "Европейской солидарности" и "Голоса" - 84% и 81% посещаемости соответственно. Представители фракции "Батькивщина" посетили 72% заседаний.

Хуже всех работали ОПЗЖ, "Доверие" и "За будущее".

Самыми большими прогульщиками в Верховной Раде являются внефракционные народные депутаты, "Батькивщина" и ОПЗЖ. Об этом сообщило движение "Чесно", подводя итоги работы парламента за два года.