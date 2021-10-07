Кто дольше всех просидел в кресле спикера - инфографика

За время работы Верховной Рады дольше всех на посту спикера пробыл Владимир Литвин.
Статистику опубликовала "Опора"
Литвин продержался на посту чуть более четырех лет (1464 дня), а меньше всех - Александр Турчинов - чуть больше девяти месяцев (278 дней).
Дмитрий Разумков - на седьмом месте по продолжительности каденции (более 25 месяцев).
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Если же брать во внимание общее время в должности, то лидером по этому показателю является уже упомянутый Литвин, который был спикером дважды: в четвертом и шестом созыве ВР - почти восемь лет.
В общем спикер парламента менялся 14 раз. Кроме Литвина дважды в должности побывали Иван Плющ и Александр Мороз.
Председателями ВР были были 11 политиков.
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.
В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.
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