Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса

В четверг скончался мэр Харькова 61-летний Геннадий Кернес. С середины сентября он находился за границей на лечении. До этого имел подтверждение на Covid-19.

Жители Харькова переизбрали Кернеса на выборах 25 октября, за него проголосовали 60,34% избирателей. Он стал мэром в третий раз. На прошлой недели 1-ю сессию новоизбранного горсовета проводили без его присутствия.

"Кернес был мэром фактически ранее 2010-го. Секретарем при Добкине руководил городом", - говорит Gazeta.ua журналист Владимир Чистилин.

Автор: Людмила Тарасова, Facebook Город - чистый, красивый парк. Но за внешним видом - коррупция, откаты и обанкротившаяся система ЖКХ, говорит Владимир Чистилин.

Какие изменится ситуация в Харькове?

Очевидно, существенно. Она уже начала меняться перед выборами. Все понимали, что состояние Кернеса, как бы это не скрывали, крайне тяжелое. Что он не вернется к политической жизни. Изменения, которые делались в городском, областном советах, уже строились без Кернеса, как политической фигуры. Расклад такой, что есть его последователи. Нынешний секретарь горсовета, бывший первый заместитель - Игорь Терехов. И команда людей Кернеса. Но есть ОПЗЖ, которая будет расшатывать ситуацию в Харькове. Рано или поздно выдвинет своего кандидата в мэры. Ситуация осложнится, так как был единственный центр влияния. Кернес цементировал. Теперь таких центров несколько. Есть еще "слуги народа", то что связано с вертикалью президента. Есть демократический, патриотический лагерь, который тоже влиятельный. Хоть и не является решающим. Не знаем, как сейчас будут договариваться бизнес-элиты. В Харькове нет Ахметова или Коломойского. Очень существенно на Харьков будет влиять Арсен Аваков. Самый интересный вопрос, на кого сейчас будут ставить бизнес-элиты в процессе договоренностей. Кто будет оптимальным.

Существенно будет влиять Аваков

Кто может быть кандидатами в мэры?

Юлия Светличная, которая была председателем ОГА, достаточно популярная в городе. У нее связи с Райниным (бывший председатель Администрации президента Порошенко. - Gazeta.ua), который возглавляет ОПЗЖ. ОПЗЖ - это разные кланы, Фельдман - обладатель рынке "Барабашово", который тоже может быть одним из кандидатов. Занял второе место на мэрских выборах осенью. Сейчас будут большие торги. Центров плыву стало больше. Есть влияние Ярославского. Есть "Блок Кернеса" - мощная фракция, "Слуга народа". Вот они будут договариваться между собой, какую конфигурацию сделать. Речь идет о бизнес-интересах, а не каких-то принципиальных идеологических вопросах. Вопрос денег - в приоритете.

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Кто сейчас будет руководить городом?

Есть секретарь городского совета. Команда Кернеса успели сделать все, что хотели. Терехов фактически руководил ситуацией в городе и будет управлять. После выборов по всему городу висели билборды, где было написано: спасибо за поддержку, Кернес, Терехов. Это был сигнал, кто является преемником. Терехов - тот, кто будет управлять на данном этапе, переходном. Он будет руководить сессией, возглавляет исполком. Чиновники будут ориентироваться на него, пока он будет влиятельным. Говорят, что бизнес-интересы Терехова связанные с компаньонами Авакова. В 2010 году Арсен Борисович проиграл выборы Кернесу. А на самом деле выиграл с разрывом в несколько процентов. Но отказался, потому что городской совет был кернесовским. Мэром можно быть, но надо, чтобы городской совет была твой. Сегодня горсовет связан с "Блоком Кернеса". Это начальники департаментов, люди более 10 лет работали с ним, проверены. Они будут держаться, как стая без вожака, пока не появится новый. Терехов слабее Кернеса, не является яркой фигурой. Он - управленец. В свое время работал в команде Авакова. Есть такой бизнесмен - Фукс. Люди вокруг него и будут коллективным Кернесом. Более 100 дней Кернеса не было в городе. Все работает в обычном режиме - отопительный сезон, метро, ​​транспорт. И кто будет во главе - вопрос договоренностей. Фукс - один из игроков, чтобы осталась та команда, которая есть.

Есть такой бизнесмен - Фукс. Люди вокруг него будут коллективным Кернесом

Выборы долго будут не назначать и руководить будет секретарь горсовета. Такой сценарий возможен?

Возможен. В Луцке несколько лет не было мэра (выборы городского председателя состоялись через 3 года после смерти мэра Николая Романюка. - Gazeta.ua). Если будет договоренность, что лучше оставить так как есть - коллективный Кернес, когда каждый получит свою долю пирога. Терехов умеет договариваться. Может устроить и Фукса и Авакова и "слуг". Собственно выборы секретаря - так и произошло. Был компромисс. Пророссийская ОПЗЖ - главный смутьян, будут качать город. Их Терехов не устраивает. Драйвером перевыборов могут быть они. Когда будут готовы раскрутить свою фигуру. Возможно это не будет весной, а осенью. Неизвестно, какой будет дальше ситуация с локдауном, коронавирусом, экономикой. Для ОПЗЖ чем хуже - тем лучше. Возможно вообще будут качать ситуацию на досрочные парламентские выборы. Их тоже это устраивает. А может быть такое, что Светличная станет компромиссной фигурой, которая устроит Зеленского, ОПЗЖ и команду Кернеса.

Какие позиции "слуг народа" в Харькове?

Слабые. Динамика для "слуг народа" - сокрушительная. Кандидат в мэры от команды Зеленского, бывший председатель ОГА Алексей Кучер набрал 7%. Это очень мало, имея ту поддержку, которая была у партии в прошлом году. "Зеленые" теряют, но эта ниша не может быть пустой. В Харькове ее будет занимать ОПЗЖ, или такие проекты как "Блок Светличной "Вместе". На выборах в облсовет "слуги" разыграли "золотую акцию". Человек от Авакова Артур Товмасян стал председателем облсовета. Плюс президентская вертикаль. Силовые органы, СБУ. Это тоже существенно. Новая глава ОГА - Айна Тимчук, человек кернесовского сорта. В 2010-14 годах была председателем аппарата Кернеса. Является опытным чиновником, которых сейчас не хватает. Настоящая бюрократ. Предыдущий губернатор Кучер был случайным, которые пришли на хайпе после выборов. Сейчас ставят опытных. Чтобы спасти ситуацию. Потому что она сложна в Харькове и в целом в Украине. В городе много пророссийских элементов. Чувствуется реваншистские настроения, что поднимают головы.

Кандидат от "слуг" набрал 7%. Очень мало

Что меняется после смерти Кернеса в украинской политике?

Кернес был маленьким Януковичем. Полностью держал Харьков. Тотальный контроль всех и все. Харьков - второй город по населению в Украине. Кернес его держал, играя в свою игру. И при Порошенко, особенно - при Зеленском. Учитывая децентрализацию и возможности мог диктовать условия президенту. Был демонической, но влиятельной фигурой. Сегодня такой фигуры нет и Харьков теперь очень уязвим. Это опасность, потому что рядом граница с Россией. В Киеве это должны понимать.

Какие электоральные настроения в городе?

Революция достоинства кардинально не изменила электоральную конфигурацию. Есть условно 30%, которые за Евромайдан, европейские ценности. Есть 10% абсолютно пророссийские. И есть 60% электоральное болото, которое очень разное. Это студенты, которым совершенно безразлично, что происходит, пенсионеры. А есть просто обыватели, которых не интересуют ценности, им "какая разница" какая улица под каким памятником. Город искусственно будет пытаться расшатать пятая колонна. И это большая опасность для Украины.

Город будет пытаться расшатать пятая колонна. Это большая опасность для Украины

Чем Кернес запомнится украинцам?

Украинцы мало знают Кернеса, как крепкого хозяйственника. Те, кто приезжают в Харьков, видят чистый город. Запомнится больше "перлами" из известного ролика с Добкиным, различными фразами. В городе будет траур. Все жители знали, что он - бандит, но что-то делает. Есть очень мощный парк Горького, не успел построить зоопарк. Все решал один человек. Мог сказать о Аллее героев АТО: "Давайте". Был умным человеком. Все контролировал, мог знать каждого человека по имени, отчестве, был прекрасный психолог. Городу будет трудно, потому что за внешним видом есть системные проблемы коррупции, откатов, обанкротившаяся система ЖКХ. Все в кредитах. То, что было сделано, парк Горького - каждый харьковчанин должен по тысяче долларов. Все это надо будет отдавать. Тот, кто придет на его место, получит ужасное наследство. Но кто будет об этом думать, когда сегодня полгорода без воды сидит.

В 2015 году Кернесу сообщали о подозрении в деле о похищении и избиении участников Евромайдана. Также обвиняли двух его охранников. Как двигалось дело?

Кернес был на крючке. По большому счет никто не хотел его судить. Но на всякий случай держали. Меняли судей, затягивали процесс. Просто закрыть дело - был бы резонанс, как это так? Просто затягивали и ничего не решали.