КСУ: Рада готовится назначить судью от "Слуги народа"

Виктор Кичун может стать новым судьей КСУ. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский, парламент и съезд судей имеют право назначить по 6 судей. Однако на последней пленарной неделе Верховная Рада провалила голосование за кандидатов в Конституционный суд Украины.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Профильный комитет снова объявил открытым конкурс на одну из вакансий в КСУ.

"Назначение второго кандидата, которого также избирает Рада, состоится на пленарной неделе (17-20 ноября, - Gazeta.ua). Третья вакансия назначается съездом судей. На 9-10 декабря запланирован съезд, который должен заполнить ее", - объяснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

В "Слуге народа" прогнозируют, что больше всего шансов занять вторую вакантную должность по квоте ВР - у их кандидата Виктора Кичуна.

6 ноября Верховная Рада не назначила судью Конституционного суда. "За" проголосовали 100 нардепов при 226 необходимых. Вакантными пока остаются 2 места. 4 ноября депутаты от партий "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, который блокирует работу Конституционного суда Украины. Судьи Конституционного суда Украины, голосовавшие против решения по отмене антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе. 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за ложь в декларациях.