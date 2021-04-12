КСУ обсудит вопрос об освобождении Тупицкого и Касминина

Сегодня, 12 апреля, Конституционный суд рассмотрит вопрос об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина со своих должностей.
Пленарное заседание запланировано на 12:00, сообщила народный депутат из фракции "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем телеграмм-канале.
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В феврале президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда, Тупицкий оспаривал в суде. Президент назвал Тупицкого и Касминина лицами, вредили интересам Украины и 27 марта своим указом отменил их назначения на должности.
Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы ексглавы государства Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.
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