"Крым точно вернется в Украину" - Порошенко после просмотра фильма "Домой"

Петр и Марина Порошенко в кинотеатре "Жовтень" посмотрели художественный фильм "Домой" - полнометражный дебют кинорежиссера Наримана Алиева, главную роль в котором исполнил Ахтем Сеитаблаев. Драматическая история о войне и долгий путь домой до слез поразили зрителей в зале.

Петр и Марина Порошенко посмотрели художественный фильм "Домой"

"Вместе с Мариной наконец-то посмотрели "Домой" Наримана Алиева. Глубокое, больнючее и символическое кино. Фильм-укор. Всем тем, на чьей совести - тысячи сломанных судеб. Фильм-послание. Что рассказывает всему миру страшную правду. Фильм-притча. О путешествии к утраченному дому. Через личную историю одной семьи он раскрывает большую трагедию - крымских татар и украинцев. Фильм-ответ. Что Крым точно вернется домой, в Украину", - написал о своих впечатлениях Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook.

Петр и Марина Порошенко посмотрели художественный фильм "Домой"

Во время общения с членами творческой группы и зрителями Петр Порошенко отметил, что украинская премьера фильма очень символично совпала по времени с решением Международного суда ООН, который поддержал иск Украины против Российской Федерации за финансирование терроризма и дискриминацию крымских татар на оккупированном полуострове.

Петр и Марина Порошенко посмотрели художественный фильм "Домой"

"Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - убежден Порошенко.

Петр и Марина Порошенко посмотрели художественный фильм "Домой"

Он также выразил надежду, что фильм получит надлежащую высокую оценку Американской киноакадемии, ведь именно лента "Домой" представлена ​​от Украины на премию Оскар как лучший иностранный фильм. Эта киноистория уже получила признание на нескольких авторитетных кинофорумах. А международная премьера состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд".