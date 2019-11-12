"Крым точно вернется в Украину" - Порошенко после просмотра фильма "Домой"

Петр и Марина Порошенко в кинотеатре "Жовтень" посмотрели художественный фильм "Домой" - полнометражный дебют кинорежиссера Наримана Алиева, главную роль в котором исполнил Ахтем Сеитаблаев. Драматическая история о войне и долгий путь домой до слез поразили зрителей в зале.
"Вместе с Мариной наконец-то посмотрели "Домой" Наримана Алиева. Глубокое, больнючее и символическое кино. Фильм-укор. Всем тем, на чьей совести - тысячи сломанных судеб. Фильм-послание. Что рассказывает всему миру страшную правду. Фильм-притча. О путешествии к утраченному дому. Через личную историю одной семьи он раскрывает большую трагедию - крымских татар и украинцев. Фильм-ответ. Что Крым точно вернется домой, в Украину", - написал о своих впечатлениях Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook.
Во время общения с членами творческой группы и зрителями Петр Порошенко отметил, что украинская премьера фильма очень символично совпала по времени с решением Международного суда ООН, который поддержал иск Украины против Российской Федерации за финансирование терроризма и дискриминацию крымских татар на оккупированном полуострове.
"Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - убежден Порошенко.
Он также выразил надежду, что фильм получит надлежащую высокую оценку Американской киноакадемии, ведь именно лента "Домой" представлена от Украины на премию Оскар как лучший иностранный фильм. Эта киноистория уже получила признание на нескольких авторитетных кинофорумах. А международная премьера состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд".
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