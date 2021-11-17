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Кропачев о кризисе в энергетике: "Крестовый поход": Коломойского на Ахметова привел к трагедии

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Кропачев о кризисе в энергетике: &quot;Крестовый поход&quot;: Коломойского на Ахметова привел к трагедии
Виталий Кропачев. Фото: censor

Сегодня в энергетике Украины – масштабный кризис, вызванный отсутствием угля на складах, что ставит под угрозу отопительный сезон. Ситуация спровоцирована тем, что государственная часть энергетики, а именно "Центрэнерго" и другие угольные предприятия, с 2019 года перешли под контроль Игоря Коломойского

Об этом заявил известный украинский бизнесмен, основатель группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачев в интервью Дмитрию Гордону, передают "Украинские новости".

По его словам, "Центрэнерго" до 2019 года генерировало каждый год прибыль. За три последних года, по официальной отчетности, прибыль составляла порядка 2,7 — 2,8 млрд грн, переведенных в бюджет.

"С приходом новой власти, с переходом под контроль Игорю Коломойскому, предприятие сгенерировало 1,9 млрд убытков в 2019 году. В 2020 году — 824 млн. За первое полугодие 2021 года — 720 млн", — отметил Кропачев.

Он подчеркнул, что у Игоря Коломойского давно была "имперская замашка" построить холдинг, подобный Ренату Ахметову.

"Это обычный крестовый поход Коломойского на Ахметова. Это привело к трагедии, которая на данный момент есть", — заявил бизнесмен.

Кропачев отметил, что до прихода новой власти цена угля составляла 2800 грн, а электроэнергия стоила 98 копеек с доставкой. В августе 2019 года изменили цену и она стала 1650 грн, а электроэнергия — 1,68 грн.

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Кроме того, по словам бизнесмена, происходят еще более трагичные вещи, поскольку никто не занимается государственными предприятиями, идет череда смен менеджмента Министерства энергетики, и Украина не закладывает новые угольные лавы. Более того, вместо 2 млрд дотаций в государственный сектор шахт, на конец года выходит порядка 7 млрд.

"То есть мы занижаем стоимость угля и увеличиваем бюджетную нагрузку, при этом "Центрэнерго" за весь период времени продает электроэнергию до 62% дисконта от себестоимости. Начали воевать — воюйте, но люди не должны от этого страдать", — резюмировал Кропачев.

С началом зимних холодов ситуация однозначно ухудшится, объяснил бизнесмен.

"Кризис однозначно будет, будут веерные отключения, либо для определенных групп электроэнергия станет очень дорогой. Другого не будет. Это военные действия, которые осуществляются с 2019 года, они к этому привели. Восстанавливать — это другой вопрос. Но сегодня есть кризис", — подчеркнул Кропачев.

Он отметил, что абсолютно убежден в том, что Беларусь не будет отпускать нам электроэнергию по той цене, которая есть сейчас. Ценник будет совершенно другой, который придется балансировать за счет платежек, которые получат люди.

Кропачев родился в 1973 году в Торезе (сейчас – Чистяково) Донецкой области. Одно из главных направлений деятельности предпринимателя – угольный бизнес. В 2019 году Кропачев попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн, а в 2021 году он выбыл из рейтинга.

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Дата
17
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