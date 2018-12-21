Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Просмотров: 225
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 5553
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1224
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2016
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1035
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1116
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 747
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4230
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
7
4
4
7
4
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Ахметова и экс-&quot;регионалов&quot; больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ахметова и экс-"регионалов" больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Вакарчук напомнил о Майдане
Вакарчук напомнил о Майдане
Видео
Все видео
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1224
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1035
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1539
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1620
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
понедельник, 24 декабря 2018 19:48

Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт

3 Комментировать
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
Тимошенко и Путин подписали газовый контракт, 2009 год. Фото: Aspekty.net

Для российской власти любой кандидат будет более приемлемым на посту президента Украины, чем нынешний глава государства Петр Порошенко.

Об этом сказал политический эксперт Александр Палий в эфире телеканала "Прямой", комментируя заявление российского президента Владимира Путина о том, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является лидером президентской гонки.

"Очевидно, нынешний президент очень некомфортный для России. Он выигрывает один спор за другим. Была выиграна чрезвычайно сложная ситуация в соглашении об ассоциации, когда Россия через свою агентуру в Нидерландах и референдум заблокировала ассоциацию. Порошенко сломал эту ситуацию в интересах Украины. Видим, что Порошенко выиграл с томосом. Порошенко не заигрывает с популизмом, благодаря этому наша экономика три года растет. В таких условиях любой другой кандидат устроил бы Кремль. Тем более, кандидат с таким бурным и темным прошлым, как у Юли Владимировны...

В этих словах Путина я не увидел поддержки Тимошенко. Но они постоянно пытаются аккумулировать остатки пророссийского электората в Украине под любого кандидата, кроме нынешнего президента", - сказал Палий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

Президент России Владимир Путин во время ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что Юлия Тимошенко лидирует в президентской гонке в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Мэрайя Кэри не хочет рожать

Испытывали ночью - как создавали крупнейший в мире транспортный самолет "Руслан"

В главной библиотеке страны сгорела половина уникальных книг

36 лет назад первый полет совершил сверхтяжелый самолет АН-124 "Руслан": как это было

Самое читаемое
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 48669
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 40645
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 18810
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
 Просмотров: 13698
Известного советского певца не пустили в Киев
Известного советского певца не пустили в Киев 1 Просмотров: 8470
Политика
"Третье место партии Ляшко на ОТО - четкий намек относительно второго тура на Президентских" - эксперт
"Третье место партии Ляшко на ОТО - четкий намек относительно второго тура на Президентских" - эксперт Просмотров: 198
Феномен аграриев: внепарламентская партия вышла в лидеры на выборах в ОТГ
Феномен аграриев: внепарламентская партия вышла в лидеры на выборах в ОТГ Просмотров: 405
Деревянко вышел из партнерства с Саакашвили
Деревянко вышел из партнерства с Саакашвили Просмотров: 441
Бессмертный заявил о создании партии
Бессмертный заявил о создании партии Просмотров: 351
Должно одинаково служить России и Украины: экс-президент подарил россиянам Азовское мор
Должно одинаково служить России и Украины: экс-президент подарил россиянам Азовское мор
 Просмотров: 1890
Больше всего комментируют
5
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
5
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
3
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
3
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
2
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Голосов: 33292
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua