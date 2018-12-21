Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт

Тимошенко и Путин подписали газовый контракт, 2009 год. Фото: Aspekty.net

Для российской власти любой кандидат будет более приемлемым на посту президента Украины, чем нынешний глава государства Петр Порошенко.

Об этом сказал политический эксперт Александр Палий в эфире телеканала "Прямой", комментируя заявление российского президента Владимира Путина о том, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является лидером президентской гонки.

"Очевидно, нынешний президент очень некомфортный для России. Он выигрывает один спор за другим. Была выиграна чрезвычайно сложная ситуация в соглашении об ассоциации, когда Россия через свою агентуру в Нидерландах и референдум заблокировала ассоциацию. Порошенко сломал эту ситуацию в интересах Украины. Видим, что Порошенко выиграл с томосом. Порошенко не заигрывает с популизмом, благодаря этому наша экономика три года растет. В таких условиях любой другой кандидат устроил бы Кремль. Тем более, кандидат с таким бурным и темным прошлым, как у Юли Владимировны...

В этих словах Путина я не увидел поддержки Тимошенко. Но они постоянно пытаются аккумулировать остатки пророссийского электората в Украине под любого кандидата, кроме нынешнего президента", - сказал Палий.

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Президент России Владимир Путин во время ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что Юлия Тимошенко лидирует в президентской гонке в Украине.