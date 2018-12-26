Кремль санкциями передал послание Ахметову - эксперт

Эксперт подчеркнул, что именно так выглядит реальное вмешательство в процесс выборов. Фото: footballua.tv

Россия включила в санкционный список "ахметовское" крыло "Оппозиционного блока" как предупреждение олигарху Ринату Ахметову, чтобы он не помогал Петру Порошенко победить на выборах президента.

Такое убеждение высказал политический аналитик Дмитрий Корнийчук в эфире "112 Украина".

"Этот расширенный список санкций любопытен по списку фамилий, которые туда вошли. Это люди, приближенные к Ринату Ахметову, представители ахметовской части "Оппоблока". Мы видим сигнал из Москвы украинскому олигарху. Он подыгрывает Порошенко в том, чтобы не было единого кандидата от оппозиции и теперь у Порошенко есть шанс пройти во второй тур. Такой сигнал идет из Москвы: если Ахметов и дальше продолжит вести свою игру по параллельным кандидатам, то он следующий, кто попадет под санкции. Его ближайшее окружение - Колесников и Новинский - уже попали" - сказал Корнийчук.

Он подчеркнул, что именно так выглядит реальное вмешательство в процесс выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вилкул и Добкин прокомментировали российские санкции

25 декабря стало известно, что Россия расширила санкционный список в отношении украинских физических и юридических лиц более чем на 200 пунктов. В списки попали экс-нардеп от Партии регионов Борис Колесников и нынешние нардепы Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин, которые не вошли в новое объединение "Оппозиционная платформа - За життя", а также сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, лидер новосозданной партии "Наши" Евгений Мураев, который был в партии "За життя". В список также попали мэр Одессы Геннадий Труханов, одесский бизнесмен Владимир Галантерник. В список санкций юрлиц внесены концерн "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт", ПАО "Центрэнерго" и государственный Экспортно-импортный банк Украины, страховая группа "ТАС" и "Первая логистическая компания". Первую волну санкции против Украины премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 1 ноября. Тогда в список попали 322 украинских граждан и 68 компаний.