Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский

Украина должна быть готова к эскалации ежедневно, говорит Зеленский. Фото: president.gov.ua

Страна-агрессор Россия отрабатывает варианты захвата Киева и других городов Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

"Они (Россия) говорят: "Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из ДНР/ЛНР". Но ведь "Запад-2021" (военные учения России и Беларуси), учения, которые вы ведете - не ЛДНР, не ОРДЛО организовали. Это вы (Россия) проводите.

Тогда скажите, а почему здесь - по нашей информации - отрабатывают варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно говорить одно, а делать другое", - сказал Зеленский.

"Мы должны ожидать осложнений и быть готовыми к ним каждый день. Но я не считаю, что это произойдет. Вероятность провокаций есть, в частности, в середине сентября, когда будет "Запад-2021".

И все же я считаю, что в полномасштабной войне Российская Федерация не заинтересована", - заявил президент.

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За прошедшие сутки вооруженные российские формирования шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.