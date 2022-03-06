Кремль окончательно отверг попытки скрыть свои намерения – Резников

Русские – обычные террористы, которые будут уничтожены. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Российские оккупанты окончательно превратились в террористов, воюя против женщин и детей.

Недовольство и деморализация среди войск РФ усиливается, заявил 6 марта министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Мы продолжаем давать отпор врагу. Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ, но у них ничего не получится. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, которые защищают Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Русские – обычные террористы. А террористы будут уничтожены", - написал он.

Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться Украина должна работать, подчеркнул Резников. Он отметил, что уже более 10 суток Украина борется за весь мир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11 дней сопротивления: враг деморализован и терпит потери - Генштаб

"Сегодня страна продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой собственной жизни, пока вы сомневаетесь в том, закрывать ли небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни, пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа "великой россии". И весь мир должен перестать!",- написал Резников.

Украинские войска также несут потери, но ситуация на позициях контролируемая.

"На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже", - считает министр обороны.

5 марта российские оккупанты потеряли большое количество авиационной техники. Три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ. Один штурмовик Су-25 и вертолет ликвидировали военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север". Два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг".