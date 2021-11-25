Кремль хочет взять реванш за поражение 30-летней давности – Кулеба

Российская Федерация пытается подорвать архитектуру безопасности в Европе.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, сообщает Gazeta.ua.
"Сейчас речь идет не только о российской агрессии против Украины. Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в Европе после завершения холодной войны. Можно сказать, взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад", - сказал Кулеба.
Но РФ не удастся добиться целей благодаря двум факторам, заявил министр.
"Выдержке и силе Украины, а также силе скоординированной реакции мира", - заявил глава МИД.
Украина вместе с партнерами укрепляет региональную безопасность и готовится в случае эскалации российской агрессии выступить единым фронтом, сказал министр.
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Ведущим партнером Украины Кулеба назвал Соединенные Штаты Америки.
"Помощь охватывает поставки вооружений, военной техники, оборудования, боеприпасов, кораблей, среди которых патрульные катера типа "Айленд", лодки и запасные части к ним, многоцелевые легковые автомобили высокой проходимости, противотанковые ракетные комплексы, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборов ночного видения, оптических средств, боеприпасов к стрелковому оружию разных калибров.
Все это направлено на оборону Украины", – заявил министр.
Также надежным другом и партнером для Украины является Канада, которая поставляет оборудование для ВСУ. А Великобритания поддерживает развитие Военно-морских сил Украины.
Россия может в очередной раз напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
О подготовке РФ к полномасштабному наступлению на Украину сообщало и американское издание Bloomberg.
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