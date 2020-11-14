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Кравчук выполняет задачи Офиса президента

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Кравчук выполняет задачи Офиса президента
Своими заявлениями Леонид Кравчук помогает удержать рейтинг президента, считает журналист Юрий Бутусов. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук своими заявлениями по Донбассу выполняет задачи Офиса президента. Это информационная война против собственных граждан, рассказывает Gazeta.ua журналист Юрий Бутусов.

Так комментирует заявления Кравчука о возможных выборах в ОРДЛО в следующем году.

"Абсолютно пустые слова, бред. Зачем такие вбросы? Это лишено всякой логики. Никаких признаков вывода войск нет. Российское командование усиливает свое военное присутствие. Ускоряет раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях. Никаких действий со стороны Украины, которые могли бы этому помешать, нет".

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Такие заявления - это информационная война против собственных граждан, считает Бутусов.

"На противника это давно никакого влияния не имеет. Россия реализует свою последовательную стратегию на Донбассе и в Крыму. Украина - нет. Власть продолжает рассказывать украинцам, что есть какой-то мирный процесс. Это сознательное введение в заблуждение избирателей. Нет никаких оснований говорить о Минских соглашениях с 2017 года, когда Россия вышла из состава совместного центра контроля и координации. Единым центром уменьшения эскалации, который был в Минских соглашениях, - это был СЦКК. После того, как Российская Федерация сняла с себя ответственность, смысл Минских соглашений исчез. Много раз предупреждали Зеленского, что реанимировать Минские соглашения ему не удастся. Но руководство Украины отвергает любой здравый смысл, не анализирует ситуацию. Сейчас это продолжение игры, чтобы дальше обманывать избирателей и удерживать рейтинг президента. Кравчук выполняет задачи Офиса президента. и балансирует между ОП и своим многолетним другом Медведчуком".

Леонид Кравчук 5 ноября представил "План совместных шагов". Тогда заявил, что выборы в Донбассе должны состояться не позднее 31 марта 2021 года.

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