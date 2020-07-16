Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были

Обращение Кравчука присутствующие в зале встретили аплодисментами. Фото: ЕРА

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Владимира Зеленского обеспечить наказание для нарушителей закона, независимо от их политического статуса.

С такими словами он обратился на торжественном заседании Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Всячески поддерживая воплощение в жизнь фундаментальных позиций демократии и верховенства права, прошу не забывать, что все это действует тогда, когда действует закон. Перед законом все равны. Я вижу, как люди, некоторые депутаты, политические силы презирают закон. Смотрят на закон, часто - на Конституцию, как на бумажку, или еще хуже - на тряпку. Это недопустимо. От вас зависит, чтобы закон торжествовал. А те, кто нарушают закон, были привлечены к ответственности, независимо, кем он был или есть", - сказал Кравчук.

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Сегодня в Верховной Раде проходит торжественное заседание к 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете. Документ приняли 16 июля 1990 года в зале Верховной Рады УССР конституционным большинством народных депутатов. С трибуны парламента Владимир Зеленский признал, что Украина шестой год защищает свой суверенитет от российской агрессии. Ранее он называл русских оккупантов той стороной.