Кравчук дал 4 совета Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Фото: facebook.com/Леонид Кравчук

Первый президент Украины и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал 4 совета нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

Эти советы помогут успешно управлять страной, сказал Кравчук в эфире ток-шоу "Право на власть".

Первый совет - президент при принятии решений должен ко всему прислушиваться и взвешивать все моменты. Однако, это не значит, что нужно учитывать все мнения.

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Второй - необходимо бороться со всеми, кто действует против Украины. Третий - дистанцироваться от людей, которые действуют вопреки интересам страны.

"Даже если нет доказательств, что человек сделал большие проступки, но когда в обществе уже есть оценки того или иного человека, то его нужно осторожно от себя дистанцировать. Потому что народу трудно доказать, что этот человек чист, когда о нем уже пишут и говорят", - сказал Кравчук.

И четвертый - нужно лишать власти тех, кто живет в Украине, но проводит неукраинскую политику.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы Украина планирует поднять вопрос введения "пасхального перемирия" на Донбассе. Оно будет временным. Следующая встреча Трехсторонней контактной группы будет 14 апреля, сообщил он.