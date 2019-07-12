Краснов увеличил отрыв от конкурентов на 25 округе в Днепре

Уровень доверия со стороны избирателей у Загида Краснова вырос, в то время как другие кандидаты "притормозили". Об этом стало известно по результатам социологического исследования, которое проводил Международный аналитический центр социологии с 3 по 10 июня.

Из тех, кто определился и намерен голосовать 21 июля, готовы сделать свой выбор в пользу Загида Краснова 28,50%. Более чем на 2% отстает от него кандидат от партии "Слуга Народа" - 26,20%. У действующего нардепа, заместителя главы фракции БПП в Верховной Раде Максима Курячего лишь третий результат со значительным отставанием от фаворитов – 16,70%.

Международный аналитический центр социологии обнародовал новые результаты социологического исследования

Международный аналитический центр социологии обнародовал новые результаты социологического исследования

"Было опрошено 1483 респондента в возрасте от 18 до 70 лет. Погрешность составляет 1,2%. Стоит отметить, что по сравнению с первой волной количество людей, которые готовы испортить свой бюллетень, сократилось, - сказал социолог Сергей Штепа. - Что до кандидатов, то есть стабильное увеличение рейтинга у Загида Краснова. У Максима Курячего рейтинг тоже подрос, но у него растет и антирейтинг. Мы видели во время проведения социсследования, как от этого кандидата раздавались какие-то гели, а это видят и люди, и соответствующим образом реагируют".

Политический эксперт Олег Постернак считает, что Загид Краснов увеличил свой отрыв от преследователей в первую очередь потому, что известен своими делами в городе.

"Можно сразу определить, что Краснов существенно нарастил свою узнаваемость за счет, прежде всего, проделанной работы в округе. Что касается кандидата от "Слуги Народа", то его шансы находятся в прямой зависимости от узнаваемости бренда. А рейтинг партии в последнее время стал проседать и показывает тенденцию к падению. Днепр – индустриальный город, а 25-й округ имеет свои особенности. Здесь склонны поддерживать кандидата, который заслужил личное доверие и личную симпатию у избирателей", - отметил эксперт.