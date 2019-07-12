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пятница, 12 июля 2019 12:45

Краснов увеличил отрыв от конкурентов на 25 округе в Днепре

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Уровень доверия со стороны избирателей у Загида Краснова вырос, в то время как другие кандидаты "притормозили". Об этом стало известно по результатам социологического исследования, которое проводил Международный аналитический центр социологии с 3 по 10 июня.

Из тех, кто определился и намерен голосовать 21 июля, готовы сделать свой выбор в пользу Загида Краснова 28,50%. Более чем на 2% отстает от него кандидат от партии "Слуга Народа" - 26,20%. У действующего нардепа, заместителя главы фракции БПП в Верховной Раде Максима Курячего лишь третий результат со значительным отставанием от фаворитов – 16,70%.

  Международный аналитический центр социологии обнародовал новые результаты социологического исследования
Международный аналитический центр социологии обнародовал новые результаты социологического исследования
  Международный аналитический центр социологии обнародовал новые результаты социологического исследования
Международный аналитический центр социологии обнародовал новые результаты социологического исследования

"Было опрошено 1483 респондента в возрасте от 18 до 70 лет. Погрешность составляет 1,2%. Стоит отметить, что по сравнению с первой волной количество людей, которые готовы испортить свой бюллетень, сократилось, - сказал социолог Сергей Штепа. - Что до кандидатов, то есть стабильное увеличение рейтинга у Загида Краснова. У Максима Курячего рейтинг тоже подрос, но у него растет и антирейтинг. Мы видели во время проведения социсследования, как от этого кандидата раздавались какие-то гели, а это видят и люди, и соответствующим образом реагируют".

Политический эксперт Олег Постернак считает, что Загид Краснов увеличил свой отрыв от преследователей в первую очередь потому, что известен своими делами в городе.

"Можно сразу определить, что Краснов существенно нарастил свою узнаваемость за счет, прежде всего, проделанной работы в округе. Что касается кандидата от "Слуги Народа", то его шансы находятся в прямой зависимости от узнаваемости бренда. А рейтинг партии в последнее время стал проседать и показывает тенденцию к падению. Днепр – индустриальный город, а 25-й округ имеет свои особенности. Здесь склонны поддерживать кандидата, который заслужил личное доверие и личную симпатию у избирателей", - отметил эксперт.

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